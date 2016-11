Die Feuerwehr will Flüchtlingskinder in brandenburgischen Asylbewerberheimen für Gefahren mit Feuer sensibilisieren. Wie das Innen- und das Bildungsministerium am Sonntag in Potsdam mitteilten, sollen zehntausende Brandschutzfibeln und Bastelbögen verteilt werden. Das Land unterstützt das Projekt, mit gut 14.000 Euro aus Lottomitteln. Die Organisation übernimmt der Landesfeuerwehrverband.

Die Informationen in den Brandschutzfibeln und auf den Bastelbögen für ein Tanklöschfahrzeug seien in mehreren Sprachen abgedruckt, darunter in Deutsch-Arabisch, Deutsch-Englisch und Deutsch-Französisch, hieß es.