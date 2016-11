Berlin und Brandenburg wollen ihr mühsam ausgehandeltes Asylabkommen ändern. Das teilten am Dienstag die Berliner Senatsverwaltung für Soziales und das Innenministerium Brandenburgs mit. Beide Länder hätten sich "im Grundsatz darauf verständigt, den Personenkreis der Geflüchteten, die in Wünsdorf untergebracht werden können, zu erweitern".

Über den ursprünglichen Vertrag war monatelang verhandelt worden: Das Land Berlin steht immer stärker in der Kritik, weil weiterhin Tausende Flüchtlinge in Notunterkünften wie Turnhallen leben. Brandenburg hingegen hat Kapazitäten - sträubte sich allerdings dagegen, viele alleinreisende Männer aufzunehmen sowie Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten mit einer schlechten Bleibeperspektive.



Im September konnten sich beide Länder auf einen Deal einigen: Brandenburg quartiert bis zu 995 Berliner Flüchtlinge zeitweise in Wünsdorf (Teltow-Fläming) ein - maximal 300 von ihnen alleinreisende junge Männer. Berlin zahlt im Gegenzug einen festen Tagessatz von 34 Euro pro Asylbewerber und nimmt die Migranten zurück, wenn die Integration beginnen kann.



Nur: Nach rbb-Recherchen verschwendet der Berliner Senat monatlich rund 300.000 Euro aufgrund eines offensichtlich falsch kalkulierten Vertrages mit der Brandenburger Innenverwaltung. Demnach bezahlt Berlin jeden Tag für 330 Flüchtlinge, die eigentlich in einem Heim in Wünsdorf (Teltow-Fläming) untergebracht werden sollen. Doch bislang sind nur 44 vor Ort.