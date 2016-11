Seit Juli hat Brandenburg eine Koordinierungsstelle für von Gewalt betroffene Flüchtlingsfrauen – und es gab bereits Hunderte Anfragen. Nach Angaben des Sozialministeriums gab es seither 600 Kontakte zwischen Frauenschutzeinrichtungen und der Koordinierungsstelle. Dabei sei es zum Beispiel um Sprachmittlung und Wohnortwechsel gegangen. Derzeit arbeiten zwei Mitarbeiter in der Koordinierungsstelle in Potsdam, die von der Landesregierung eingerichtet worden war.

Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) rief am Dienstag anlässlich einer Fachkonferenz zur Gewaltprävention dazu auf, geflüchtete Frauen zu ermutigen, erlebte Gewalt zu thematisieren und sich Hilfe zu holen. "Wir müssen den Frauen und Mädchen in den Unterkünften vermitteln, dass sie hier bei uns das Recht auf ein gewaltfreies Leben haben und Bevormundung und Gewalt nicht hinnehmen müssen."

Golze betonte, sehr viele geflüchtete Frauen und Mädchen hätten in ihrer Heimat, aber auch auf der Flucht "und manchmal leider auch hier bei uns" Gewalt erfahren. Gerade das Leben in den Gemeinschaftsunterkünften werde von vielen als besonders belastend wahrgenommen. Deshalb bräuchten geflüchtete Frauen einen geschützten Ort. "Darauf haben sie einen Anspruch - ohne Wenn und Aber", sagte Golze.

Laut Brandenburgs Integrationsbeauftragter Doris Lemmermeier sind rund ein Drittel der Flüchtlinge in Brandenburg weiblich. Sie müssten vor Gewalt geschützt werden, damit sie sich in Brandenburg sicher fühlen können, sagte Lemmermeier. Aber auch haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer benötigten mehr Informationen zum Thema Gewalt gegen Frauen, etwa, wie Gewalt gegen Frauen vorgebeugt werden könne und welche Maßnahmen in Bedrohungs- oder Gewaltsituationen ergriffen werden könnten.