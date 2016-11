Anschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft - "Abstrakte Gefahrenlage" bei Prozess um Nauener Brandanschlag

18.11.16 | 17:49 Uhr

Am Donnerstag startet der Prozess um eine in Brand gesetzte Turnhalle in Nauen, in der Flüchtlinge unterkommen sollten. Angeklagt ist auch ein NPD-Politiker. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Tweets aus dem Gerichtssaal etwa soll es nicht geben.

Mehr als ein Jahr nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) wird am kommenden Donnerstag der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter beginnen. Dabei wird es strenge Sicherheitsvorkehrungen geben. Eine konkrete Bedrohungslage gebe es zwar nicht - "dennoch hat die Polizei in einer Gefährdungsanalyse von einer abstrakten Gefahrenlage gesprochen", sagte der Präsident des Landgerichts Potsdam, Dirk Ehlert, am Freitag.

Hintergrund Spurensuche in Nauen - Hotspot der rechtsextremen Szene Die Stadt Nauen im Westen Brandenburgs ist durch fremdenfeindliche Vorfälle wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Eine Spurensuche von Anne Demmer

Unter den Angeklagten ist auch ein NPD-Politiker

Daher werde die Polizei den Zugang zum Gericht absperren. Im Gebäude werde es scharfe Sicherheitskontrollen mit einer Einlassschleuse geben. Aus dem Gerichtssaal dürfen Journalisten weder twittern noch andere soziale Medien bedienen, betonte Ehlert. Ähnliches gelte auch für sonstige Prozessbeobachter. Angeklagt vor dem Landgericht Potsdam sind der NPD-Politiker Maik Schneider sowie fünf weitere Personen aus der rechtsextremen Szene. Die Staatsanwaltschaft wirft Schneider, der in Nauen Stadtverordneter ist, und vier weiteren Angeklagten die Gründung einer kriminellen Vereinigung vor. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte von einer "rechten Stadtguerilla" gesprochen.

Weitere rechtsextremistische Taten vorgeworfen

Maik Schneider muss sich zudem auch wegen der massiven Störung einer Stadtverordnetenversammlung im Februar 2015 verantworten. Einzelnen Mitgliedern der Gruppe werden weitere rechtsextreme Straftaten wie Brandstiftung am Auto eines Polen und ein Angriff auf ein Parteibüro der Linken vorgeworfen. Schneider und zwei weitere Angeklagte sitzen seit März in Untersuchungshaft.