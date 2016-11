Den Negativpreis erhalte Schröter unter anderem, da es in Brandenburg wiederholt zu gewaltsamen Abschiebungsversuchen von Frauen gekommen sei. So wurde am 2. November eine schwangere Frau aus Kenia aus einer Klinik zur Abschiebung abgeholt. Als sie aufgrund ihrer Erkrankung und Stress zusammenbrach sei sie von den Beamten, anstatt Hilfe zu holen, unter Gewaltanwendung in ein Polizeiauto gezwungen worden. Über den Fall hatte der Flüchtlingsrat Brandenburg mit Bezug auf eine Flüchtlingsinitiative in Cottbus berichtet. Die Abschiebung sei schließlich durch ein Verwaltungsgericht gestoppt worden.

Den Preis sollen junge Flüchtlinge am Mittwoch bei der Innenministerkonferenz in Saarbrücken übergeben.