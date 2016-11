Die Zahl der fremdenfeindlichen Angriffe auf Flüchtlinge ist in Brandenburg weiter gestiegen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres seien 228 dieser Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte sowie weitere rassistische Straftaten registriert worden, teilte die Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige mit. Im gesamten Vorjahr waren es 141 derartige Taten.



Erschreckend sei insbesondere die steigende Zahl von Körperverletzungen, sagte Johlige. 70 Mal seien in diesem Jahr Geflüchtete verletzt oder schwer verletzt worden. Zuletzt war in Spremberg ein syrischer Asylbewerber von Unbekannten angegriffen und verletzt worden.