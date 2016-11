Mehr als ein Jahr nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) müssen sich der NPD-Politiker Maik Schneider und fünf weitere Angeklagte aus der rechtsextremen Szene als mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten. Der Prozess soll am 24. November beginnen.

Die Anklage wirft Schneider, der in Nauen Stadtverordneter ist, und vier weiteren Angeklagten die Gründung einer kriminellen Vereinigung vor. "Sie sind verbunden durch diesen gemeinsamen Zweck, der in den einzelnen Taten zum Ausdruck kommt, und der - so sind wir überzeugt - rechtsextremistischer Natur ist", hatte der Staatsanwalt bereits im Juli erklärt.



Eine Sporthalle, die in Nauen als Notunterkunft für rund 100 Flüchtlinge dienen sollte, war in der Nacht zum 25. August 2015 in Brand gesetzt und vollkommen zerstört worden. Einzelnen Mitgliedern der Gruppe werden weitere rechtsextreme Straftaten wie Brandstiftung am Auto eines polnischen Staatsbürgers und ein Farbbeutel-Anschlag auf ein Parteibüro der Linken vorgeworfen. Hinzu kommt eine Brandstiftung auf einer Baustelle für ein Flüchtlingsheim und die Sprengung eines Unterstands an einem Supermarkt.