Nach Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft - Entscheidung um Fortsetzung des Nauen-Prozesses vertagt

29.11.16 | 15:05 Uhr

Im Prozess um den Brandanschlag auf eine in Nauen geplante Flüchtlingsunterkunft drängen zwei Verteidiger darauf, dass ein möglicherweise befangener Schöffe abgesetzt wird. Doch das Gericht will die Verhandlung zunächst fortsetzen.

Im Prozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) hat der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter am Dienstag die Entscheidung darüber vertagt, ob das Verfahren neu aufgerollt werden muss. Der Prozess am Landgericht Potsdam droht zu platzen, weil ein Schöffe die Glaubwürdigkeit des als Rädelsführer angeklagten NPD-Politikers Maik S. im Prozess offen in Frage gestellt hatte. Daraufhin hatten zwei Verteidiger Anträge gestellt, den Schöffen wegen Befangenheit abzulehnen. Darüber werde bis zur nächsten Verhandlung am Donnerstag kommender Woche entschieden, sagte Horstkötter. Zunächst sollen die Prozessbeteiligten eine Stellungnahme des Schöffen erörtern können.



In dem Prozess müssen sich sechs junge Männer aus der Neonazi-Szene wegen eines Brandanschlags auf eine geplante Notunterkunft für Flüchtlinge sowie weiterer Straftaten verantworten. Die Sporthalle in Nauen war bei dem Anschlag im August 2015 komplett niedergebrannt. S. hatte den Brandanschlag zum Prozessauftakt eingeräumt, aber von einem "Unfall" gesprochen. Er habe mit dem Feuer die Halle nur einrußen wollen, um ein politisches Zeichen zu setzen. Daraufhin blaffte der Schöffe in Richtung von S., ob er denke, dass irgendjemand "diesen Stuss" glaube.





Mitangeklagter kann sich an eigene Beteiligung nicht erinnern