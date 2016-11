Obwohl ein Schöffe im Prozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) möglicherweise befangen ist, wird der Prozess zunächst fortgesetzt. Das Gericht werde erst später darüber entscheiden, ob sich der Schöffe mit einer Bemerkung gegenüber dem als Rädelsführer angeklagten NPD-Politiker Maik S. angreifbar gemacht habe, sagte ein Sprecher des Landgerichts Potsdam am Montag. Zunächst soll der Schöffe dazu Stellung nehmen. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.

Der Schöffe hatte S. zu Prozessbeginn am Donnerstag bei dessen Aussage heftig mit den Worten angefahren, "der Stuss, den Sie erzählen" sei wenig glaubhaft. S. hatte zuvor gesagt, es sei ein Unfall gewesen, dass die Sporthalle niedergebrannt sei. Der Verteidiger hat einen Befangenheitsantrag gegen den Schöffen gestellt. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Schöffe ausgewechselt wird und der Prozess damit komplett neu aufgerollt werden muss.