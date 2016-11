Erstaufnahmeeinrichtung in Wünsdorf wartet auf Flüchtlinge - Schweigen im Walde oder Ruhe vor dem Sturm?

07.11.16 | 07:12 Uhr

Die Zimmer sind vorbereitet, alles ist schick, alle warten: Eigentlich sollten 330 Flüchtlinge aus Berlin ins brandenburgische Wünsdorf ziehen. Eigentlich! Denn bislang wohnt kaum jemand hier. Warum ist das so? – das fragt sich nicht nur Thomas Rautenberg.

Bei der Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung Wünsdorf kann man sich schon etwas verloren fühlen. In einem großen Karree um eine parkähnliche Grünanlage stehen viele frisch sanierte Häuser, aber weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Das einzige, was sich hier bewegt, sind die goldgelben Blätter, die im Herbstwind von den Bäumen fallen. Dietmar Loose steht vor Haus vier, wo die Verwaltung sitzt. Der 60-Jährige gehört zum Roten Kreuz und ist seit zwei Monaten Chef der Aufnahmeeinrichtung. Mit der Ruhe, ja mit der Ruhe hat er ein Problem, sagt Loose und dreht dabei seinen Schlüsselbund in der Hand: "Wir warten im Moment auf die Berliner Flüchtlinge, auf den großen Andrang. Aber im Moment ist das etwas schleppend."

Dietmar Losse kann nicht verstehen, warum sich die Berliner so viel Zeit lassen

Alles steht mehr oder weniger leer

Schleppend ist noch zurückhaltend ausgedrückt für die Ruhe, die in der gesamten Einrichtung herrscht. Eigentlich ist hier Platz für bis zu 1.300 Flüchtlinge. Bis zu 1.000 Asylsuchende wollten die Berliner schicken, darauf hatten sich die Regierungen beider Länder geeinigt. Doch Familienzimmer, Spielplätze, Fitnessräume, auch die große Mensa in Wünsdorf – alles steht mehr oder weniger leer, während in Berlin viele Flüchtlinge immer noch in Sporthallen oder anderen Notunterkünften wohnen.



Auch für Einrichtungsleiter Dietmar Loose passt das nicht zusammen, obwohl er sich augenscheinlich zurückhalten will. Das Rote Kreuz sei nur der Betreiber der Erstaufnahme und nicht für die Belegung zuständig, stellt er ausdrücklich klar. Und dennoch: "Es überrascht und im Moment schon ein wenig, aber wir vertrauen darauf, dass das in den nächsten Woche zunehmen wird." Und dass endlich die avisierten Flüchtlinge aus der Hauptstadt kommen.

Gähnende Leere im Freizeitraum

Mehr freie Kapazitäten als ihnen lieb ist

Elisabeth Lamping, 32 Jahre alt, ist Chefin des Sozialdienstes in der Einrichtung Wünsdorf und damit verantwortlich für die Betreuung und Beratung aller Flüchtlinge, angefangen von den Asylverfahren über die Kinderbetreuung bis hin zu allen sozialen Problemen. 20 Sozialarbeiter oder -pädagogen, Kinderbetreuer und Ehrenamtskoodinatoren gehören zu ihrem Team. Allesamt sehr erfahren in der Flüchtlingsbetreuung – diese Mitarbeiter muss Elisabeth Lamping vorerst woanders einsetzen: "Wir unterstützen noch die Nebeneinrichtung in Ferch personell, weil wir die Kapazitäten frei haben. Zum anderen nützen wir die Zeit, teamübergreifend die Häuser schick zu machen. Alles, was im Hochbetrieb liegen geblieben ist, holen wir nach, das ist auch gut. Aber alle Mitarbeiter würden sich sehr freuen, wenn wir so richtig schön loslegen könnten."

Die Teeküche wartet auf Bewohner

"Alles ist perfekt und funktioniert gut"

In einem Gemeinschaftsraum in Haus Sieben sitzen sechs Flüchtlinge aus dem Iran, die vor wenigen Tagen nach Wünsdorf angekommen sind. Deutschunterricht, Fußballspielen, gemeinsames Kochen und vor allem immer ein offenes Ohr der Betreuer – für den 28-jährigen Rus ist das eine völlig neue Erfahrung: "Ich war vorher im Hangar in Tempelhof. Das war eine riesige Unterkunft. Ich wohne jetzt in einem festen Haus und habe im Zimmer auch etwas Privatsphäre. In Tempelhof waren nur Tücher zwischen den Betten gespannt. Es ist viel besser hier." Freiwillig sind sie allerdings nicht hierhergekommen. Nezam, 30 Jahre alt und gelernter Ölarbeiter, schüttelt den Kopf: "Ich hatte von Wünsdorf vorher noch nie etwas gehört. Darüber gab es in Berlin keine Informationen. Dabei ist hier alles gut organisiert. Auch die Mitarbeiter sind viel aufgeschlossener, viel freundlicher als in Tempelhof. Alles ist perfekt und funktioniert gut." Auch Rus, von Beruf Buchhalter, hat die gleichen Erfahrungen gemacht: "Für mich ist das eine glückliche Entscheidung gewesen." Die iranischen Flüchtlinge wollen nun möglichst schnell Deutsch lernen. Die ersten Kurse hatten sie in Wünsdorf schon, auch das ist anders als in Tempelhof. Beide wollen erst die Sprache lernen und dann in ihren Berufen arbeiten.

Ehemals Bürotrakt, jetzt Familienhaus der Einrichtung

Warum lassen sich die Berliner so viel Zeit?