Brandenburgs Innenminister Karl Heinz Schröter hat gelassen auf seine Ernennung zum "Abschiebeminister 2016" reagiert. Einen entsprechenden Preis überreichte ihm die Initiative "Jugendliche ohne Grenzen" am Rande der Innenministerkonferenz in Saarbrücken. Die Organisation kritisiert damit unangekündigte nächtliche Abschiebungen und mangelnden Schutz in Flüchtlingsunterkünften.

Der Minister verteidigte seine Position bei der Abschiebung: Brandenburg bestehe weiterhin auf der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern, so Schröter. "Dabei steht die Beratung zur freiwilligen Rückkehr in die Heimatländer oder die für das Asylverfahren zuständigen Staaten im Vordergrund." Wer die freiwillige Ausreise aber trotz rechtskräftiger Entscheidungen verweigere, müsse in letzter Konsequenz auch mit der Abschiebung rechnen, sagte Schröter am Mittwoch am Rande der Innenministerkonferenz in Saarbrücken. "Ich nehme den etwas fragwürdigen Preis quasi stellvertretend für alle entgegen, die sich in der Asylpolitik konsequent an Recht und Gesetz halten", sagte der Minister.