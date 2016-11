Neue Regelung für anerkannte Flüchtlinge - Studie: Wohnsitzauflage fördert Integration nur bedingt

22.11.16 | 13:12 Uhr

Die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge wirkt zwar einer Ghettoisierung entgegen, fördert die Integration aber nur eingeschränkt. Das hat jetzt eine Studie ergeben. Wichtiger sei es, dass die Flüchtlinge an dem zugewiesenen Wohnort Arbeit finden.

Die Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge fördert einer Studie zufolge die Integration nur bedingt. Entscheidend sei, dass Flüchtlinge am zugewiesenen Wohnort eine Chance auf dem Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnungsmarkt haben, sagte Jan Schneider, Forscher beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, am Dienstag in Berlin. Nur mit diesen Chancen könnten sie sich gut integrieren. Diese Faktoren würden bei der Verteilung auf Landkreise und Städte bislang aber nicht berücksichtigt.

Ghettoisierung soll verhindert werden

Das im August in Kraft getretene Integrationsgesetz schränkt die Wohnortwahl für anerkannte Flüchtlinge ein. Wer soziale Transferleistungen bezieht, muss drei Jahre lang in dem Bundesland bleiben, in dem das Asylverfahren lief. Für diese Zeit können die Landesbehörden den Flüchtlingen auch einen bestimmten Wohnort zuweisen oder eine bestimmte Stadt für tabu erklären. Dies soll eine Ghettoisierung verhindern. Zuvor konnten Zuwanderer ihren Wohnort frei wählen, sobald sie als Schutzberechtigte anerkannt waren und eine Aufenthaltserlaubnis hatten. Viele zogen dann um, oft in westdeutsche Großstädte und Ballungszentren. Dies erschwerte den Kommunen die Planung und belastete die Zuzugskommunen finanziell immer stärker.

"Nur bedingt nachhaltig"

"Ein rechtliches Instrument wie die Wohnsitzzuweisung kann Weiterwanderung nur bedingt nachhaltig steuern", heißt es nun in der Untersuchung. Die Integrationbedingungen seien vielmehr "ein komplexes Zusammenspiel von Arbeitsmarkt-, Ausbildungs- und Wohnungssituation. Eine Wohnortregelung könne nur dann die Integration fördern, "wenn sie in dieses Zusammenspiel eingebettet wird". Dies sollte schon bei der Verteilung der Asylbewerber innerhalb der Länder berücksichtigt werden, fordern die Experten. Als Indikatoren schlägt die Studie die Arbeitslosenquote, das

Verhältnis offener Ausbildungsstellen zu Bewerbern und die Quote an leerstehenden Wohnungen vor. Zudem fordert die Untersuchung, auch auf individuelle Bedürfnisse zu achten. So könnten ländliche Räume für Familien durchaus geeignet sein, für Alleinstehende und Jüngere eher kleine und mittlere Städte.



Für strukturschwache Regionen wie Brandenburg sei die Wohnsitzauflage auch eine Chance, resümiert die Studie. Dem hohen Aufwand einer passgenauen Zuweisung stehe ein Gewinn gegenüber, wenn Flüchtlinge heimisch werden und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dafür bräuchten manche Kommunen mehr Wohnungsbau und bessere Verkehrsanbindungen. "Die Flüchtlinge erhöhen somit den Handlungsdruck für eine Strukturentwicklung. Von den Lösungen profitieren alle", sagte Schneider.

Bundesländer setzen Auflage kaum um

Die Experten empfehlen daher, die Wohnsitzpflicht "klug und zurückhaltend" umzusetzen. In der Realität setzten aber mit Bayern und Baden-Württemberg ohnehin erst zwei Bundesländer die Wohnsitzauflage um, so die Studie. Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Sachsen-Anhalt planen eine Regelung, wie die "Rheinische Post" am Montag berichtete. Gegen eine Wohnsitzauflage entschieden sich die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie die Länder Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Brandenburg. In den anderen Ländern wird noch diskutiert.