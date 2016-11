Die Brandenburger Initiative "Women in Exile" von Flüchtlingsfrauen für Flüchtlingsfrauen ist am Sonntag im Maxim Gorki Theater in Berlin mit dem Menschenrechtspreis der Gerhart und Renate Baum-Stiftung ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum ersten Mal vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

"Women in Exile" ist eine Plattform geflüchteter Frauen, die sich bereits 2002 in Potsdam zusammengeschlossen haben, um für die Rechte von Flüchtlingsfrauen zu kämpfen. Das Besondere an der Initiative sei ihr Selbstverständnis, begründeten der ehemalige FDP-Bundesinnenminister Gerhart Baum und seine Ehefrau Renate die Auszeichnung: "Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe. So werden die Frauen von Objekten der Asyl- und Migrationspolitik zu Handelnden in der Zivilgesellschaft."



"Women in Exile" verstehe sich selbst als "Schnittstelle zwischen der Frauenbewegung und der Flüchtlingsbewegung", sagte Elizabeth Ngari, Gründerin und Sprecherin der Initiative. Diese setze sich nicht zuletzt auch gegen manche Verhaltensweisen deutscher Behörden und gegen Fremdenfeindlichkeit im Alltag ein.