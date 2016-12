Stadt setzt auf Unterbringung in Wohnungen

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat ihre Pläne für eine neue Unterkunft für Flüchtlinge in der Innenstadt aufgegeben. Hintergrund für diesen Schritt seien die sinkenden Flüchtlingszahlen im Land, erklärte der Frankfurter Sozialdezernent, Jens-Marcel Ullrich, am Donnerstag dem rbb.

Stattdessen sollen Flüchtlinge in der Stadt dezentral in Wohnungen der Wohnungsunternehmen untergebracht werden. "Da haben wir momentan eine Unterbringungsquote von 80 Prozent", so Ullrich.