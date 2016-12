Asylbewerber aus sicheren Staaten nach Wünsdorf - AfD und Grüne kritisieren Änderung des Asylabkommens

01.12.16 | 17:19 Uhr

Dass Berlin nun doch Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern in Wünsdorf unterbringen will, stößt in Brandenburg auf Kritik. Während die AfD das Land Berlin aufforderte, einfach mehr Menschen abzuschieben, sehen die Grünen den Sinn des Asylabkommens in Gefahr.



AfD und Grüne im Brandenburger Landtag haben sich gegen eine Änderung des sogenannten Asylabkommens zwischen Berlin und Brandenburg ausgesprochen. Demnach soll Berlin nun doch Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern im brandenburgischen Wünsdorf unterbringen können.



Ursula Nonnemacher, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, kritisierte, Brandenburg dürfe nicht zu Berlins Abschiebebahnhof werden. Nach den neuen Plänen habe eine Unterbringung in Brandenburg oder gar die dortige Integration keinen Sinn, so Nonnemacher. Die AfD forderte das Land Berlin stattdessen auf, schneller abzuschieben. Die AfD-Politikerin Birgit Bessin mahnte zugleich die Brandenburger Landesregierung, eine Änderung der vereinbarten Regeln nicht hinzunehmen.

Erste Fassung mühsam ausgehandelt

Die Berliner Senatsverwaltung für Soziales und das Brandeburger Innenministerium hatten am Dienstag mitgeteilt, die Länder wollten ihr Asylabkommen ändern. Auch Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern, wie zum Beispiel aus den Ländern des Westbalkans und der Republik Moldau, sollen demnach in Wünsdorf untergebracht werden können.



Ursprünglich hatten sich die beiden Länder in zähen Verhandlungen auf die Unterbringung von maximal knapp 1.000 Asylsuchenden aus Berlin verständigt, darunter allerdings keine aus sicheren Herkunftsländern. Bisher waren rund 40 Flüchtlinge nach Wünsdorf verlegt worden.

Über den ursprünglichen Vertrag hatten die Länder über Monate gerungen: Nun drängt Berlin auf eine Ausweitung, weil in der Hauptstadt immer noch Tausende Menschen in Turnhallen wohnen müssen. Gleichzeitig stehen in Brandenburg zahlreiche Flüchtlingsunterkünfte leer und kosten jeden Tag Geld.