Bei einer Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen sind in der Erstaufnahmestelle für Asylbewerber in Eisenhüttenstadt am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden.

Drei erlitten schwere, vier weitere leichte Verletzungen. Vor der Schlägerei sollen Heimbewohner unterschiedlicher Nationalitäten in Streit geraten sein. Warum, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz.

Die betroffene Notunterkunft ist ein Außenstandort der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Die bis zu 1.000 Plätze sind derzeit zu weniger als einem Drittel belegt.