Attacke in Unterkunft in Lehnitz bei Oranienburg

Drei Verletzte und mehrere Festnahmen - die Bilanz eines Überfalls auf ein Asylbewerberheim in Lehnitz. Laut der Polizei hatten am Dienstag 16 Männer Bewohner der Unterkunft attackiert. Erst schwer bewaffnete Polizisten bekamen die Lage in den Griff.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Asylbewerberheim in Oranienburg sind am Dienstag drei Bewohner verletzt worden. Wie die Polizei in Neuruppin mitteilte, wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Zudem gab es mehrere Festnahmen. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Besatzungen von sieben Funkwagen und zwei Gruppen Bereitschaftspolizisten brachten die Situation schließlich unter Kontrolle.