Der Senat lässt jetzt prüfen, wie das Land Berlin den Vertrag zur Unterbringung von Flüchtlingen in Wünsdorf (Teltow-Fläming) wieder kündigen kann. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will mit Brandenburg darüber verhandeln.



Wünsdorf ist eine Erstaufnahmeeinrichtung. Nur wenige Flüchtlinge aus Berlin kommen dafür in Frage. Im Moment zahlt der Senat rund 300.000 Euro im Monat für 330 freigehaltene Plätze. Tatsächlich sind aber nur 30 Flüchtlinge untergebracht.



Berlin und Brandenburg hatten vereinbart, dass langfristig bis zu 995 Flüchtlinge vorübergehend nach Brandenburg ziehen sollen. Noch im Dezember drängte Berlin auf eine Ausweitung, weil in der Stadt immer noch viele Flüchtlinge in Turnhallen lebten. Bis Ende März sollen nun alle Flüchtlinge aus den Turnhallen ausziehen können - an zwei Standorten werde das wohl nicht klappen, hieß es zuletzt.