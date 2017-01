Das Land Brandenburg hat sich dazu bereit gezeigt, mit Berlin neu über das Abkommen zur Flüchtlingsunterbringung in Wünsdorf (Teltow-Fläming) zu verhandeln. "Wenn die Berliner Änderungen an dem Vertrag wünschen, müssen sie aktiv werden", sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker am Montag.



Bisland sind in der Erstaufnahmeeinrichtung in Wünsdorf nur 30 Flüchtlinge aus Berlin untergebracht. Mit Brandenburg war vereinbart, dass langfristig bis zu 995 Flüchtlinge vorübergehend dorthin ziehen sollen. Im Moment zahlt Berlin rund 300.000 Euro im Monat für 330 freigehaltene Plätze. Der Senat lässt jetzt prüfen, wie das Land Berlin den Vertrag wieder kündigen kann. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will mit Brandenburg darüber verhandeln.

"Das Abkommen ist auf Berliner Wunsch zustande gekommen und es ist nun auch an Berlin, etwaige Änderungswünsche anzumelden", stellte Decker klar. In den vergangenen Monaten sei dazu schon einiges ausgehandelt worden. Zunächst sollten nur Berliner Asylbewerber kommen, deren Verfahren voraussichtlich länger dauern. "Dazu könnten jetzt auch Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, so genannte Dublin-Fälle und Moldawier kommen", erläuterte Decker. Die notwendigen Veränderungen für den Vertrag habe Berlin aber auch noch nicht vorgelegt.