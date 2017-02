Angebot in Frankfurt (Oder) startet am Montag

Ab kommendem Montag, dem 6. Februar, können geflüchtete Frauen an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) Deutsch lernen. Der kostenfreie Unterricht soll jeden Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr stattfinden. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Bei frühzeitiger Ankündigung besteht die Möglichkeit von Kinderbetreuung während der Unterrichtszeiten.

Durch den Deutschunterricht will die Viadrina geflüchteten Frauen auch den Einstieg in weitere Angebote der Uni, zum Beispiel das Programm "Welcome@Viadrina" erleichtern. Das so genannte College-Studium bietet die Viadrina seit dem Sommersemester 2016 an. Mit sprachlichem und fachlichem Lehrangebot bereitet es geflüchtete Studieninteressierte auf das Studium an deutschen Hochschulen vor und bietet die Möglichkeit, ECTS-Punkte zu erwerben.