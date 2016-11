Das Berliner Abgeordnetenhaus kommt am Donnerstagvormittag zu seiner ersten regulären Arbeitssitzung nach der Wahl zusammen. Auf der Tagesordnung steht zunächst eine Aktuelle Stunde auf Antrag der neuen AfD-Fraktion. Die AfD will im Parlament über den offenen Strafvollzug "im Kontext der Inneren Sicherheit Berlins" debattieren - und damit sozusagen gleich über eines ihrer Kernthemen. Etwas später soll dann auch noch über ein Burka-Verbot geredet werden. Ansonsten stehen unter anderem noch Verkehrsthemen auf der Tagesordnung: Besseres Baustellenmanagement und die Zukunft des Flughafens Tegel.

Mehr als Formalie buchen die Abgeordneten ab, dass sie am Beginn jeder Wahlperiode auch über ihre Diäten abstimmen müssen - in diesem Falle über eine Anhebung: Die Abgeordnetenvergütung soll um knapp vier Prozent auf rund 3.700 Euro monatlich steigen und orientiert sich an den allgemeinen Gehaltsteigerungen in den vergangenen Jahren in Berlin.

In der Fragestunde könnte es nach rbb-Informationen auch um die umstrittene Personalie Chris Dercon gehen, der von dem alten Kultur-Staatssekretär Tim Renner als Volksbühnen-Intendant bestimmt wurde. Der designierte neue Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kündigte in der vergangenen Woche an, Dercon möglicherweise mit anderen Aufgaben betrauen zu wollen.



In dieser Sitzung sitzt den sechs neuen Fraktionen noch der alte Senat aus SPD- und CDU-Politikern gegenüber. Der neue Senat wird voraussichtlich in zwei Wochen gewählt, wenn die geplante rot-rot-grüne Koalition von den drei beteiligten Parteien endgültig beschlossen ist.

Mit Informationen von Thorsten Gabriel