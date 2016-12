Der Pankower Stadtrat Jens-Holger Kirchner (Grüne) wird neuer Verkehrsstaatssekretär im rot-rot-grünen Berliner Senat. Das erfuhr der rbb am Freitag aus Parteikreisen. Der zum Realo-Flügel zählende Kirchner war zuvor bereits als Kandidat für das Amt des Verkehrssenators gehandelt worden, war aber an Widerständen innerhalb der eigenen Partei gescheitert.

Als Pankower Urgestein sieht Kirchner - Spitzname Nilsson - sich selber. Für das Amt bringt der 56-Jährige eine Menge Verwaltungserfahrung mit. Der gelernte Tischler war zehn Jahre Stadtrat. Kirchner wird nun der neuen Senatorin zuarbeiten und sich auf Verwaltungsebene um die Umsetzung der Verkehrspläne von Rot-Rot-Grün kümmern.

So führte er als Stadtrat für öffentliche Ordnung in Pankow gegen erhebliche Widerstände eine umfassende Parkraumbewirtschaftung ein. Bis 2021 will die neue Koalition die Parkraumbewirtschaftung schrittweise ausweiten, mit dem - so steht es wörtlich im Koalitionsvertrag - "Ziel der Flächendeckung innerhalb des S-Bahn-Ringes."



Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz wird der Grünen-Politiker Stefan Tidow, der zuletzt in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin beschäftigt war.

mit Informationen von Jan Menzel