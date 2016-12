Der scheidende Vorsitzende der Berliner Linke und neue Kultursenator Klaus Lederer sieht die rot-rot-grüne Koalition unter Handlungsdruck.



Lederer sagte am Samstag auf einem Linken-Parteitag in Adlershof, es werde keine Schonfrist geben. Viele wollten dem neuen Bündnis keine einzige Chance geben. Es gehe nun darum, konsequent zu arbeiten für mehr sozialen Zusammenhalt, eine bessere Wohnungspolitik oder gegen die Armut. Der Boden sei gut bestellt, sagte Lederer, es gebe kein Zurück.



Nach elf Jahren zieht sich Lederer als Parteichef zurück. Nachfolgerin will die bisherige Landesgeschäftsführerin Schubert werden. Als stellvertretende Vorsitzende kandidieren Franziska Brychcy aus Steglitz-Zehlendorf, die Pankower Sozialrichterin Sandra Brunner und Tobias Schulze aus Mitte. Die Linke koaliert mit SPD und Grünen und stellt im neuen Senat drei Senatoren.

mit Informationen von Holger Hansen