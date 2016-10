Unter den neuen Fraktionen von FDP und CDU ist ein Streit darüber ausgebrochen, wer künftig wo im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Nach ersten Verwaltungs-Plänen sollen die Liberalen neben der Fraktion der "Alternative für Deutschland" (AfD) Platz nehmen, die rechtsaußen positioniert wurde. Die FDP-Fraktion will jedoch eher eher mittig sitzen - zwischen CDU rechts und SPD links.



Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der FDP, forderte am Mittwoch in der rbb-Abendschau, stattdessen sollten die Plätze der Christdemokraten an die der AfD anschließen. "Für mich ist interessant - und das möchte ich gern festhalten -, dass die Union ja in Berlin einen Wahlkampf gemacht hat, in dem sie stark nach rechts gerückt ist", sagte Czaja am Mittwoch der rbb-Abendschau. "Und es wäre von daher nur folgerichtig, wenn sie diesen Prozess auch im Parlament nachvollziehen würde und sich die Politik, die sie vorhat als Fraktion zu machen, in der Sitzplatzordnung widerspiegelt."



Bei der CDU allerdings kommt ein Platzmachen für die Liberalen nicht in Frage: "Politisch haben wir uns immer in der Mitte verortet", betonte Heiko Melzer, parlamentarischer Geschäftsführer, in der rbb-Abendschau. "Wenn wir, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, weiterhin dort sitzen, wo wir bisher saßen, sind wir nicht unzufrieden."