Bilanz eines Wahlkampfs - Jeder für sich und alle gegen eine

16.09.16 | 13:38 Uhr

Zweieinhalb Millionen Hauptstädter sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Rot-Schwarz hat in den Umfragen keine Mehrheit mehr, dafür schicken andere sich an, ins Landesparlament einzuziehen. Im Wahlkampf gab es viel AfD, verschobene Machtgefüge und einen SPD-Spitzenkandidaten, der mal nicht Klaus Wowereit heißt. Von Susanne Gugel

Auf einem Wochenmarkt in Mitte blickt ein Junge erwartungsvoll zu einem Mann mit runder Brille, weißem Hemd und dunklem Anzug auf. "Kriege ich ein Autogramm?", fragt er. "Eins hab ich noch", sagt der Mann, der schon viele schreiben musste an diesem Tag. Michael Müller wirft keine Kuschelbären in die Menge, wie sein Vorgänger Klaus Wowereit es gerne getan hat. Aber für Selfies und persönliche Widmungen stehen die Menschen dennoch an bei ihm, dem 51-jährigen Tempelhofer, der seit anderthalb Jahren ihr Regierender Bürgermeister ist. Wahlkämpfe hat Müller schon einige auf dem Buckel, aber dieser hier ist ein besonderer für ihn. Sein erster als SPD-Spitzenkandidat und er hat alles auf eine Karte gesetzt. Im Mai greift er nach der ganzen Macht, will nicht nur Spitzenkandidat sein, sondern auch den SPD-Landeschefposten zurückerobern, den er vier Jahre zuvor verloren hatte. Die Genossen spuren, wenngleich einige Bauchgrummeln haben.

Mal ganz zufällig: Michael Müller trifft im Straßenwahlkampf der SPD Ramona Pop auf dem Arkonaplatz

Irgendwie Erster sein

"Müller, Berlin" steht nun auf den Plakaten, mit denen er für die SPD Wahlkampf macht. Doch statt Amtsbonus verheißen die Umfragen Gegenwind. Seit Müllers Amtsantritt hat die SPD nach einem ersten Hoch deutlich Zustimmung eingebüßt. Am Wahlsonntag Erster sein, irgendwie, darum geht es für Müller. "Mal liegt man in den Umfragen ein bisschen weiter vorne und mal ist es ein bisschen knapper", zeigt er selbst sich demonstrativ entspannt. "Aber damit kann man sich nicht verrückt machen lassen." Und weiter wirbt er für seine Themen: gebührenfreie Bildung, günstige Mietwohnungen, Integration, Jobs, von denen man leben kann. Dass er sich all das nach der Wahl nicht so richtig gut mit der "Henkel-CDU" vorstellen kann, macht er mehr als einmal deutlich.

Prominente Unterstützung: Bundeskanzlerin Merkel und Frank Henkel

Schlager-Fan statt Hardliner

Doch der Noch-Koalitionspartner nimmt das gelassen. "Dieses Wahlkampfgeplänkel - 'Mit denen wollen wir nicht!' – das kenne ich schon aus dem Jahre 2011", kontert Frank Henkel. Der 52-jährige CDU-Landeschef und Innensenator ist zum zweiten Mal Spitzenkandidat und Überraschungen gewohnt. Vor fünf Jahren kamen die Christdemokraten völlig unverhofft an die Macht und würden dort trotz sinkender Umfragewerte und Distanzierungsbekunden von SPD und Grünen gerne bleiben. Im Wahlkampf lässt Henkel die Kritik an seiner Politik abperlen, sei es zum Thema Burkaverbot oder der Räumung in der Rigaer Straße. Als "Hardliner" sieht Henkel sich nicht, outet sich lieber als Schlager-Fan. Da passt es, dass seine Partei mit einem Wahlkampf-Schlager für "Ein starkes Berlin" und um die Gunst der Wähler wirbt. Doch nicht nur das: Die CDU versucht das ganz große Kino und hat ihr Wahlprogramm verfilmt, das stilistisch als Mischung von Werbespot und Magazinbeitrag daherkommt. Darin lernt man, wofür die Union mehr Geld ausgeben will, zum Beispiel bei ihrem Kernthema Innere Sicherheit.

Wer will was - Das wollen die Parteien in Berlin erreichen Wir haben uns angesehen, was die Parteien, die die besten Chancen auf einen Einzug ins Landesparlament haben, in diesen Bereichen vorhaben.

Bitte endlich mitregieren

Und dennoch: trotz Schlager, Spot und Selfies hat die große Koalition seit Mai in Umfragen keine Mehrheit mehr. Davon wollen andere profitieren. "Die Berliner Grünen stehen für einen politischen Neuanfang in Berlin. Nicht umsonst plakatieren wir auch 'Große Koalition ablösen'", sagt Ramona Pop. Die 38-jährige Fraktionschefin soll mit dafür sorgen, dass die Grünen dieses Mal endlich regieren dürfen in Berlin. Zweimal schon waren sie von der SPD am Ende von Sondierungsgesprächen stehen gelassen worden. Zuletzt vor fünf Jahren, als die Partei mit Renate Künast als Spitzenkandidatin schmerzvoll gescheitert war. Mit dem Motto "Alles auf grün" treten die Grünen diesmal gleich zu viert an. Im Spitzenteam vereint sind die beiden Fraktions- und Landeschefs, neben Ramona Pop Antje Kapek, Bettina Jarasch und Daniel Wesener. Für jeden soll etwas dabei sein, doch die wenigsten Berliner dürften alle vier Namen nennen können. Prägendes Gesicht im Wahlkampf ist Pop, die auf Listenplatz 1 steht und zum dritten Mal fürs Abgeordnetenhaus kandidiert. Der SPD macht sie nicht nur einmal Avancen in diesem Wahlkampf, um alle Personal-Fragen rund um eine mögliche Regierungsbildung indes einen weiten Bogen.

Face to face: Klaus Lederer im Bürgergespräch am Schöneberger Kaiser-Wilhem-Platz

Diskussion um "R2G"

Doch natürlich ist da die Machtfrage. In diesem Wahlkampf wird sie ganz neu gestellt. Seit die Umfragen ein Zweierbündnis unwahrscheinlich erscheinen lassen, wird über "R2G", über Rot-Rot-Grün diskutiert. Ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken. Für Letztgenannte ist der 42-jährige Linken-Landeschef Klaus Lederer als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gezogen. Während SPD und CDU das Berliner Wirtschaftswachstum preisen, plakatiert die Linke Flaschensammler und Mietrebellin Oma Anni. Lederer rückt das Berlin jenseits des Booms ins Zentrum seiner Auftritte. "Berlin hat auch seine Schattenseiten", ruft er vom Wahlkampfpodest. "Wir müssen über die andere Seite der Realität reden, für die offenbar SPD und CDU längst jedes Gespür verloren haben, längst jeden Realitätscheck verweigern." Wahlkampfrhetorik von einem, der gleichzeitig eine andere politische Kultur fordert. Die Linke hat in einem Strategiepapier schon einmal aufgeschrieben, wie sie sich im Fall der Fälle rot-rot-grünes Regieren vorstellen kann: ideologiefrei und auf Augenhöhe. "Ich habe das immer mit so einer Big-Brother-Container-Situation verglichen", sagt der Pragmatiker Lederer. "Natürlich konkurrieren alle miteinander, aber nur, wenn man gemeinsam in der Lage ist, die Aufgaben zu lösen, hat man am Ende eine Chance."

Dieses AfD-Plakat mit Georg Pazderski hängt offenbar zu hoch für Schmierereien

Wie umgehen mit der AfD?

Dass die amtierenden Politiker überhaupt noch dazu in der Lage sind, gemeinsam Probleme zu lösen, spricht eine Partei ihnen völlig ab: die Alternative für Deutschland. Der 64-jährige AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski macht Wahlkampf mit einem generellen Inkompetenzvorwurf an "die da oben" und einem grundsätzlichen Nein zur Integration von Geflüchteten. "Ich wäre dafür, dass wir die Leute ausbilden, aber doch nicht integrieren!", sagt er im rbb-Wahlhearing. In den Umfragen liegt die AfD seit Jahresbeginn zwischen 7 und 15 Prozent. Die Partei spürt Aufwind - aber auch Gegenwind. Pöbeleien und Bedrohungen seien keine Seltenheit, beklagt die AfD. Doch die meisten zerstörten Plakate in diesem Wahlkampf, den zwischen ausgebrannten Wahlkampfbussen und abgestochenem Reifen auch andere Parteien für besonders rau halten, hat nach Zahlen der Polizei die CDU zu beklagen. Die vielleicht wichtigste Frage dieses Wahlkampfs ist für alle außer der AfD: Wie umgehen mit der AfD? Die Parteien tun sich schwer. Die Grünen versuchen es mit einer Anti-AfD-Seite im Internet, alle bemühen sich um rhetorische Konter, unterzeichnen einen "Konsens gegen Rechts".



"Gehen Sie zur Wahl!"