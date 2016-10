Video: rbb aktuell | 05.10.2016 | Interview mit Daniel Wesener, Landesvorsitzender der Grünen

Nach Abgeordnetenhauswahl in Berlin - SPD, Linke und Grüne starten Koalitionsgespräche

06.10.16 | 06:49 Uhr

Dreimal acht - drei Parteien an der Macht: Nachdem auch der Landesvorstand der Grünen mit Ja votiert hat, beginnen in Berlin am Donnerstagmorgen die Koalitionsgespräche. Jede Partei entsendet ein achtköpiges Team. In Arbeitsgruppen sollen in den nächsten Wochen die Ziele der neuen Regierung festgelegt werden.



Nach dem Ja der Grünen in Berlin beginnen am Donnerstagmorgen die Verhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung. Dazu treffen sich die Parteien ab 9 Uhr im Roten Rathaus - vertreten durch eine je achtköpfige Gruppe.



Zunächst soll es allerdings weniger um Inhalte als um Organisatorisches gehen: Unter anderem wollen SPD, Linke und Grüne 13 Arbeitsgruppen einsetzen, die die Details des Koalitionsvertrags ausarbeiten. Am Mittag will sich Regierungschef Michael Müller (SPD) zum Verhandlungsstart äußern.



Je acht Vertreter

Die SPD schickt neben Regierungschef Müller die Landesvorstandsmitglieder Andreas Geisel, Barbara Loth, Mark Rackles, Iris Spranger und Angelika Schöttle sowie Fraktionschef Raed Saleh

und die Bundestagsabgeordnete Eva Högl in die Gespräche.



Für die Linken verhandeln Spitzenkandidat Klaus Lederer, Ex-Sozialsenatorin Carola Bluhm, die Landesvorstandsmitglieder Elke Breitenbach, Katrin Lompscher und Katina Schubert, Fraktionschef Udo Wolf, Bezirksstadträtin Dagmar Pohle und Kampagnen-Leiter Pascal

Meiser.



Die Grünen schicken die vier Spitzenkandidaten Ramona Pop, Antje Kapek, Bettina Jarasch und Daniel Wesener, den Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer, Finanzexperten Jochen Esser, die Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und Bundestagsabgeordnete Lisa

Paus.

Wesener: Kein "Weiter so" mit den Grünen

Am Vorabend hatten die Grünen als letzte der drei Parteien der Aufnahme von Verhandlungen zugestimmt. Der Landesausschuss entschied dies einstimmig. Auch im SPD-Vorstand war der Entschluss in der vergangenen Woche ohne Gegenstimme gefallen. Bei der Linken gab es eine große Mehrheit, aber auch Bedenken, in der Dreierkonstellation die eigene Linie zu wenig durchsetzen zu können. Der Landesvorsitzende der Grünen, Daniel Wesener, forderte am Mittwochabend allerdings im rbb, der künftige Senat dürfe nicht weitermachen wie bisher. Rund 250.000 Wähler erwarteten, dass grüne Politik umgesetzt werde. "Klar ist, dass dieser neue Senat in dieser Stadt etwas hinbekommen muss." Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben.



Wesener räumte ein, dass es nicht einfach werde angesichts der Unterschiede zwischen der SPD, den Grünen und den Linken. Aber er stellte auch klar: "Wir brauchen endlich eine neue Regierung, die die Probleme wirklich anpackt und die nach Lösungen sucht, anstatt sich selbst zu zerlegen."

Mitte November soll alles eingetütet sein