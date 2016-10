Rot-Rot-Grün erneut in Koalitionsgesprächen

Der schnöde Mammon als Thema ist durch - inzwischen widmet sich das Berliner Koalitions-Trio in seinen Verhandlungen wonnigeren Themen. Nach der sozialen Gerechtigkeit stand am Montag das "Gute Regieren" auf der Tagesordung. Es soll mehr drüber geredet werden - mit allen.

Die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen in die dritte Runde. Am Montag traf sich die 24-köpfige Hauptverhandlungsgruppe im Roten Rathaus, um über "Gutes Regieren" zu sprechen.