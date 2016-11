Rot-Rot-Grün will Bedarfsprüfung bei Kitaplätzen abschaffen

Koalitionsverhandlungen in Berlin

Es sind große Brocken, über die derzeit in Berlin verhandelt wird. In der Bildungspolitik tun sich dabei auch ideologische Gegensätze auf. Immerhin: dass die Versorgung mit Kitaplätzen einfacher werden muss - darin waren sich SPD, Linke und Grüne am Mittwoch einig.