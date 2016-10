Wahlkreis in Berlin-Mitte wird vorerst nicht neu ausgezählt

Nur wenige Stimmen entschieden im Wahlkreis 3 in Berlin-Mitte über den Direktkandidaten für das Abgeordnetenhaus. Die Grünen stellten deshalb einen Eilantrag auf Neuauszählung. Den hat das Verfassungsgericht jetzt abgelehnt. Das letzte Wort ist das aber noch nicht.

Die Stimmzettel im Wahlkreis 3 in Berlin-Mitte werden vorerst nicht neu ausgezählt. Das Verfassungsgericht verwarf einen Eilantrag der Grünen-Bezirksgruppe, die die Erststimmen noch einmal überprüfen lassen wollte. Die Ablehnung hat vor allem formelle Gründe: Der Antrag sei vor Veröffentlichung des Wahlergebnisses im Amtsblatt und damit zu früh gestellt worden, teilte das Gericht am Montag mit. Um die Richtigkeit des Wahlergebnisses an sich ging es nicht.