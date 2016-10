In Ludwigsfelde südlich von Berlin ist in der Nacht auf Montag ein 18-jähriger Flüchtling nach einer Messerattacke auf offener Straße ums Leben gekommen. Tatverdächtig ist ein 17-jähriger Flüchtling, der bereits von der Polizei vernommen wurde. Am Dienstag will die Staatsanwaltschaft über das weitere Verfahren entscheiden.