Klemm ist keiner, den ein schlechtes Wahlergebnis der SPD einfach aus der Bahn werfen würde. Dafür hat der Mann mit dem weißen kurzen Bart schon zu viel erlebt. Nach 1990 hat Detlef Klemm die Sozialdemokraten in Marzahn-Hellersdorf mit aufgebaut und geholfen, die zarte Partei-Pflanze zu hegen. Nun liegt sie am Boden: Die SPD ist im Bezirk auf Platz vier abgesackt, hinter der AfD und den Linken. Sogar die CDU war besser.

"Wir sitzen hier an der Wand", beginnt Frank Uelze, auch so ein Partei-Urgestein. Dann legen er und die anderen los. Alles kommt auf den Tisch. "Ich habe die Befürchtung, dass unsere Parteispitze in Wirklichkeit nicht mehr weiß, wie es in der Bevölkerung wirklich aussieht", sagt Uelze. "Ich nenne nur den BER. Das ist eine Katastrophe auch für die Bevölkerung: wahrnehmen zu müssen, dass Milliarden von Euro ausgegeben werden, aber keiner die Verantwortung trägt", sagt ein Genosse. "Ich stimme dir zu, aber ich möchte auch in wesentlichen Punkten widersprechen", erwidert ein anderer. "Es ist leider Mode geworden, sich selbst und die anderen kaputt zu reden." Ein Dritter berichtet, er habe "mit Erstaunen festgestellt, dass Herr Müller jetzt alles ganz anders macht – obwohl ich weiß, dass wir seit 20 Jahren in der Verantwortung stehen."

Herr Müller ist Michael Müller, SPD-Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl vom September, Regierender Bürgermeister und Landesvorsitzender - die Nummer Eins und das Gesicht des Wahldebakels. Der 51-Jährige steht im Foyer des Kurt-Schumacher-Hauses - der Parteizentrale, die gebaut wurde, als der Wedding noch rot und Willy Brandt Regierender Bürgermeister war. Aber das ist lange her. Jetzt ist hier im Landesvorstand genauso wie im Ortsverein in Kaulsdorf Fehleranalyse angesagt. "Ich finde, dass wir bei diesem Ergebnis wirklich allen Grund haben, selbstkritisch zu diskutieren", sagt Müller. "Deswegen haben wir einen Tag nach der Wahl diese Arbeitsgruppe hier eingesetzt und lassen uns da auch von anderen beraten. Wir wollen nicht nur im eigenen Saft schmoren."

Diese Gremienarbeit hinter verschlossen Türen halten jedoch nicht alle für die angemessene Antwort auf das Debakel vom Wahlsonntag. Raed Saleh, Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, gerade erst mit traumhaften 92 Prozent im Amt bestätigt, ist mit 39 Jahren einer, der noch etwas vorhat in der Partei. Per Zeitungsartikel schlägt er Alarm, listet auf was in den letzten Regierungsjahren und im Wahlkampf alles schief gelaufen ist. Seine Warnung: Bleibt alles beim Alten, ist es aus mit der SPD als Volkspartei. "Für viele sind wir nicht mehr die Sozis von nebenan, nicht mehr die Menschen, die in den Kiezen, in den Strukturen der Stadt verankert sind", sagt er. "Für viele sind wir die da oben."

Das Echo auf Salehs Thesen fällt lautstark aus: viel Zustimmung, einiges an Kopfschütteln. Die meisten Genossen hören aus der Analyse aber auch die Kritik an dem da oben heraus: an Michael Müller, dem Spitzenkandidaten - was nicht unbedingt verwundert. Müller und Saleh waren einmal Gegner, als es um die Nachfolge von Klaus Wowereit ging. Müller setzte sich durch, wurde Regierender Bürgermeister.

Saleh wartet ab und schreibt eben diesen Artikel, während Müller schweigt und andere antworten lässt. Christian Gaebler, Kreischef in Charlottenburg-Wilmersdorf und treuer Müller-Mann, warnt unmissverständlich davor, jetzt Personaldebatten anzuzetteln. "Ich glaube, in der derzeitigen Situation der SPD sollte jeder seine eigenen Ambitionen hinten anstellen. Wir sollten gemeinsam schauen, wie wir wieder vorankommen und wie wir auch wieder zu den Menschen kommen. Ich glaube, einzelne Schuldzuweisungen oder Profilierungen sind da fehl am Platze."