Im September 1989 machte Andrej Holm als 18-Jähriger beim Stasi-Wachregiment "Felix Dzierzynski" seine Grundausbildung. Jetzt soll er Staatssekretär in der Berliner Stadtentwicklungsverwaltung werden. Doch dagegen regt sich immer mehr Widerstand.

Holm stehe aufgrund seiner Stasi-Vergangenheit, dem Verdacht auf eine frühere Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und seiner Aktivitäten nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, so Evers. Seine Berufung zum Staatssekretär durch die Linken "wäre ein schlimmes Signal der Geschichtsvergessenheit".

Die überraschende geplante Ernennung des linken Stadtsoziologen Andrej Holm zum Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unter Katrin Lompscher (Linke) sorgt für Diskussionen. Stefan Evers, der neue Generalsekretär der Berliner CDU, forderte auf seiner Facebook-Seite den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD)dazu auf, "die Ernennung Andrej Holms zum Staatssekretär zu verhindern".

Evers verlinkt in seinem Facebook-Post auf einen Blog-Eintrag des F.A.Z.-Journalisten Rainer Meyer , der sich in scharfen Worten mit der Personalie Holm befasst.

Damit hat wohl kaum einer gerechnet: Einer der bekanntesten Kritiker der bisherigen Wohnungspolitik in Berlin bekommt nun einen Staatssekretärsposten – und ist für das Thema Wohnen zuständig. Die Linke hat den Stadtsoziologen Andrej Holm im Team der Stadtentwicklungssenatorin Lompscher aufgenommen.

Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Dieter Dombrowski (CDU) sagte der "Welt": "In Berlin, dem alten Machtzentrum der SED, wird keine Rücksicht darauf genommen, ob jemand bei der Stasi war oder nicht. Es ist empörend, dass Leute wie Holm mit Staatssekretärsposten versorgt werden." Dombrowski war zu DDR-Zeiten politischer Häftling und steht heute der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft vor.

Der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, äußerte sich ebenfalls zu der Personalie. Holm sei "hauptamtlicher Mitarbeiter" gewesen. Seine Berufung wäre ein Tabubruch, der "für viele Opfer und Kritiker des SED-Regimes schwer zu ertragen ist", sagte Knabe der "Welt" . Er warf Holm vor, "unmittelbar an der Unterdrückung der DDR-Opposition" mitgewirkt zu haben.

Die Stasi-Vergangenheit Holms ist seit Langem bekannt. Nach seinen Aussagen und den Unterlagen zufolge trat er im September 1989 als 18-Jähriger in das Stasi-Wachregiment "Feliks Dzierzynski" ein. In einem Interview mit der "taz" im Jahr 2007 beschrieb er diesen Schritt als für ihn logisch, da auch sein Vater bei der Stasi gerwesen sei. "Ich hatte damit ein unreflektiertes Verhältnis zur Staatssicherheit", erklärte Holm in dem Interview. Er habe eine längerfristige Mitgliedschaft angestrebt, sei aber froh, dass diese Pläne durch die Wende durchkreuzt wurden.

Bekannt ist ebenfalls, dass Holm der linken Szene nahe steht. 2007 wurde er wegen des Verdachts einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verhaftet. Das Bundeskriminalamt hatte den Verdacht nach Angaben von Holms Anwälten damit begründet, dass er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten die gleichen Begriffe verwendete, wie Linksautonome in ihren Bekennerschreiben.

Nach mehreren Wochen Gefängnis wurde Holm frei gelassen, eine Anklage wurde nie erhoben und die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Verhaftung war auch international auf Kritik gestoßen.