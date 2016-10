CDU will am 2. Dezember über Henkel-Nachfolge abstimmen

Die Berliner CDU will am 2. Dezember über die Nachfolge des bisherigen Landesvorsitzenden Frank Henkel entscheiden. Das beschloss die CDU-Spitze am Freitagabend, wie der CDU-Generalsekretär Wegner mitteilte.



Bei dem Kleinen Parteitag im Dezember soll die Vize-Parteichefin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters zur Übergangs-Vorsitzenden gewählt werden. Das Präsidium der Berliner CDU nominierte sie in Abwesenheit am Freitag einstimmig für den Parteivorsitz.

Grütters, die sich auf Dienstreise befindet, ließ mitteilen, die Nominierung sei eine "Ehre und große Herausforderung". Ziel müsse es für die CDU sein, "als kritische Oppositionspartei konstruktive und kompetente Vorschläge für die Stadt zu entwickeln".