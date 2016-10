Klaus Lederer: Wir führen Koalitionsverhandlungen. Da sitzt man zusammen und überlegt sich, welche Dinge man in den nächsten fünf Jahren miteinander gestalten will. Zufällig haben wir in unseren Verhandlungen über die Wirtschaft als zweites Thema geredet. Da gehören die ganzen neuen Formen von Freihandelsabkommen dazu. So war es eines der ersten Dinge, über die wir beraten und die wir öffentlich verkündet haben.

Aber selbstverständlich! Denn es handelt sich um einen völlig neuen Typ von Freihandelsabkommen. Da geht es nicht einfach nur um Zollschrankensenkung und Warenverkehr. Sondern bei diesen Schiedsgerichtsverfahren geht es um Verträge mit Dritten, die auch uns betreffen. Das ist ungefähr so, als würde ich das persönliche Hab und Gut eines anderen verkaufen und, wenn der sich darüber beschwert, sagen, dass ich mit seinem Nachbarn einen Vertrag darüber getroffen habe, dass ich das requirieren kann: Das geht Sie doch gar nichts an!

Ja, es kommt auf den juristischen Prüfstand. Aber die Frage, ob man es politisch ablehnt oder nicht, die kann nicht der Europäische Gerichtshof klären, sondern dazu gibt es in einer modernen Demokratie Parlamente. Es sind immer wieder Versuche gemacht worden in den vergangenen Jahren – und dieses Schiedsgericht-Verfahren ist ein weiterer Versuch – bestimmte Entscheidungen den demokratischen Gremien zu entziehen und sie stattdessen auf die Ebene individueller privatrechtlicher Verträge zu heben.

Das heißt, zukünftig wird über die Frage von Arbeitsrecht-Standards, von Umwelt-Standards und ähnlichem und über die Frage, ob man damit Konzerne belasten darf, nicht mehr in Parlamenten, sondern in Schiedsgerichten entschieden. Wir erleben das ja aktuell schon: Vattenfall klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen des Atomausstiegs. Andere Konzerne klagen in Washington über andere angebliche Verletzungen ihrer Rechte. Da sind auch schon Millionen bis Milliarden an Strafen verhängt worden, die dann die Länder aus Steuergeldern bezahlen müssen. Es ist schlicht antidemokratisch, was in diesen Verfahren dort vereinbart wird.