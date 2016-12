Nach Wochen harter Verhandlungen steht fest: Berlin bekommt eine rot-rot-grüne Koalition unter Führung der SPD. Am Donnerstag nimmt das neue Bündnis seine Arbeit auf - mit einem straff durchgetakteten Fahrplan an ständig wechselnden Orten.

Rund drei Monate nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus will der neue rot-rot-grüne Senat am Donnerstag in die nächste Leigislaturperiode starten. Der Fahrplan ist eng: Zunächst unterzeichnen Vertreter der drei Parteien im Festsaal des Abgeordnetenhauses um 9.00 Uhr den Koalitionsvertrag. Nach SPD und Grünen hatte die Berliner Linke am Vortag den Weg dafür freigemacht.