Mit 17 tritt Michael Müller in die SPD ein. Er stammt aus einer traditionell sozialdemokratischen Familie. In der Druckerei der Familie hängt ein Willy-Brandt-Porträt. Nur eine fällt aus der Reihe: die Oma mit CDU-Parteibuch.

1982 macht Michael Müller die Mittlere Reife. Ursprünglich sollte er auf Wunsch seiner Eltern Abitur am Altsprachlichen Gymnasium in Steglitz machen, aber mit den Noten hapert es, Müller wechselt an die Gustav-Heinemann-Schule in Marienfelde. Geschichte, Deutsch und Bio gingen noch, aber Schule sei ansonsten einfach nicht sein Ding gewesen, erzählt er später. Er macht eine kaufmännische Lehre und führt danach mit seinem Vater die Geschäfte der Familien-Druckerei in Tempelhof.