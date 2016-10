In der Flüchtlingsunterkunft für Minderjährige in Jüterbog haben die Bewohner Angst. Am Samstag hatten Unbekannte dort einen Anschlag verübt und Molotow-Cocktails gegen ein Fenster geworfen. Es war nicht der erste Angriff auf eine Flüchtlingseinrichtung in Teltow-Fläming. Erneut wird ein fremdenfeindlicher Hintergrund vermutet.