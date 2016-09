Zweifel an Wahlergebnis - Grüne fordern Neuauszählung in Berlin-Mitte

30.09.16 | 20:35

Die Grünen und ihr Kandidat Tilo Siewer haben gefordert, dass die Erststimmen im Wahlkreis 3 in Berlin-Mitte neu ausgezählt werden. Sie beantragten dafür eine einstweilige Anordnung beim Verfassungsgerichtshof in Berlin. Das teilte Siewers Anwalt Carl Christian Müller am Freitag in Berlin mit.

Den Schritt begründet Müller mit dem knappen Wahlergebnis. Das Direktmandat im Wahlkreis 3 in Berlin-Mitte hatte mit nur sechs Stimmen Vorsprung Thomas Isenberg (SPD) gewonnen. Bei der Auszählung habe es laut Müller gravierende Mängel gegeben. So seien bereits drei Tage nach der Wahl bei einer Teilnachzählung in vier von 34 Stimmbezirken in besagtem Wahlkreis "Abweichungen von den protokollierten Stimmergebnissen" festgestellt worden.