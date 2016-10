Mehr Bürgerbeteiligung, Berlin als Hauptstadt mit mehr Einfluss im Bund und gute Zusammenarbeit der Parteien im Senat – das waren die Themen von SPD, Grünen und Linken in der dritten Koalitionsrunde. Auch will die mögliche Koalition näher an die Bürger herantreten.

Am Montag ist die dritte Runde der Koalitionsverhandlungen mit der 24-köpfigen Hauptverhandlungsgruppe im Roten Rathaus gestartet. Die Verhandlungspartner SPD, Grüne und Linke präsentierten dabei ihre Vorstellungen zum Thema "gutes Regieren": Berlin soll in Zukunft bundespolitisch mehr Einfluss haben. Zum Beispiel wolle man im Bundesrat mehr Initiativen einbringen bei den Themen Mietenpolitik, Energiewende oder Integration. Das kündigte Regierungschef Michael Müller an.

"Wir wollen nicht nur immer die Flucht in die Enthaltung suchen sondern auch tatsächlich die Initiativen ergreifen, die auch für eine Großstadt relevant sind", sagte Ramona Pop (Grüne). Und Klaus Lederer von den Linken bezeichnete Berlin "in einigen Fragen als Zukunftslabor, was Soziales und Ökologisches betrifft und was soziale Gerechtigkeit und Demokratie angeht." Zum Beispiel solle die mögliche Koalition auch beim Thema Steuerentlastungen, das im Bund diskutiert wird, nicht nur auf eine Abwehrhaltung gehen sondern "mit Eigeninitiativen versuchen, nach vorne zu kommen."