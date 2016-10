Henkel will schneller abtreten als geplant

Berlins CDU-Chef Frank Henkel will sich früher von der Spitze der Landespartei zurückziehen als bisher geplant. Noch in diesem Jahr solle der Landesvorsitz neu gewählt werden, schlug Henkel am Donnerstag vor. Ende November oder Anfang Dezember könnte ein kleiner Parteitag einberufen werden, um den Parteivorsitz zumindest interimsweise zu besetzen. Bisher war ein Wechsel beim Parteitag im Frühjahr vorgesehen.

Die CDU müsse ihre Rolle als größte Oppositionspartei schnell ausfüllen, erklärte Henkel. "Dazu will ich meinen Beitrag leisten." Er unterstütze eine Kandidatur von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Auch auf eine Kandidatur als Vizepräsident des Abgeordnetenhauses will Henkel verzichten, "um der Fraktion eine Zerreißprobe zu ersparen".

CDU-Generalsekretär Kai Wegner sagte dem rbb am Donnerstag, er nehme Henkels Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis. Henkel habe viel für die Berliner CDU geleistet. Jetzt mache er den Weg frei, damit die CDU "die schlagkräftige Opposition werden kann, die ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis verlangt".