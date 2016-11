Koalitionsgespräche in Berlin - Rot-Rot-Grün nimmt sich die Bürgerämter vor

09.11.16 | 11:07 Uhr

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linke und Grüne in Berlin geht es langsam an die schwierigen Themen. Am Mittwoch stehen Personalfragen und die Modernisierung der Verwaltung im Mittelpunkt. Insbesondere die Pläne für die Bürgerämter werden spannend.

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen am Mittwoch in die nächste Runde. Die potentiellen Koalitionspartner wollen zunächst ihre Pläne zur Innenpolitik vorstellen und am Nachmittag die Themen Personal und Verwaltung beraten. Das Thema Innere Sicherheit gilt als konfliktträchtig. So lehnten Linke und Grüne mehr Videoüberwachung für öffentliche Plätze zuletzt ab. Zudem fordern sie langfristig eine Abschaffung des Verfassungsschutzes, die SPD dürfte diesem Vorschlag kaum zustimmen.



Rot-Rot-Grün will Situation in den Bürgerämtern verbessern

Auch im Bereich Personal und Verwaltung hat Rot-Rot-Grün große Brocken aus dem Weg zu räumen. Einsparungen haben in der Verwaltung zu Engpässen geführt, was besonders bei den Bürgerämtern spürbar wurde. Hier planen die Parteien offenbar, die Arbeitsvorgänge zu vereinfachen und die IT zu zentralisieren. Nach Informationen des "Tagesspiegels" plant das künftige Dreier-Bündnis eine einheitliche IT-Ausstattung und standardisierte Verfahren in allen Bürgerämtern. Investiert werden soll dazu ein Millionenbetrag. Die Parteien scheinen damit einem externen Gutachten zu folgen, dass eine solche Vereinheitlichung von Technik, Personal und Arbeitsabläufen vorschlägt, um die Arbeit der Bürgerämter effizienter zu gestalten. Derzeit laufen die Arbeitsprozesse in allen Bezirken unterschiedlich ab. SPD-Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen hat ähnliches vorgeschlagen. Er ist in den Verhandlungen für den Bereich Personal und Verwaltung für die SPD zuständig. Die neue Koalition steht unter dem Druck, die Situation in der Verwaltung spürbar zu verbessern. So müssen etwa die Bauämter so ausgestattet werden, dass sie Schulsanierungen und das neue Fahrradkonzept umsetzen können. Für Mitarbeiter im Landesdienst dürfte zudem von besonderem Interesse sein, ob die Besoldung weiter angehoben wird.