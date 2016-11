SPD, Linken und Grüne wollen die Mieten in Berlin bezahlbar halten. Dafür will Rot-Rot-Grün in den nächsten fünf Jahren 55.000 neue landeseigenene Wohnungen schaffen. Jedes Jahr sollen 6.000 Wohnungen gebaut und zusätzlich welche gekauft werden. Die Hälfte davon soll an einkommensschwache Mieter mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden. Mieterhöhungen, auch durch Modernisierungen, sollen in den landeseigenen Wohnungen stark begrenzt, die Mieten für Sozialwohnungen gesenkt und nach Einkommen gestaffelt werden. Einig sind sich die drei Parteien auch darin, die Wohnungsgenossenschaften zu stärken, etwa mit günstigen landeseigenen Grundstücken.

Die Diskussion über Großprojekte wie das geplante neue Stadtquartier auf der Elisabeth-Aue in Pankow wurde zunächst vertagt.