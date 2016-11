Rot-Rot-Grün in Koalitionsverhandlungen - Erst nach durchgemachter Nacht so richtig gut drauf

05.11.16 | 15:50 Uhr

Seit fast einem Monat laufen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Linken und Grünen. Zu Beginn rief das Trio einträchtig eine neue politische Kultur aus, "Gutes Regieren" wurde versprochen. Danach? Nur Ergebnisse im Kleinstformat, Berichte über Zoff. Erst jetzt wird sichtbar, wie Rot-Rot-Grün die Stadt verändern will. Von Jan Menzel

Lange Nächte im Roten Rathaus gehören dazu, wenn man eine Koalition schmieden will. Noch dazu, wenn es eine Koalition von drei Partnern ist, die sich lange kennen, vielleicht schon mal miteinander regiert haben, auf jeden Fall aber so manchen Strauß untereinander ausgefochten haben. "Wir haben bis nachts um zwei zusammengesessen und standen vor der Frage, ob wir die nächsten vier Stunden auch noch miteinander verbringen", sagt Bausenator Andreas Geisel am Samstagmorgen nach einer dieser langen Nächte und fügte grinsend hinzu: "Wir mögen uns, aber wir haben gestern schon 18 Stunden verhandelt."



Viel deutet darauf hin, dass beides stimmt. Die 18 Stunden auf jeden Fall, aber auch das mit der wechselseitigen Sympathie. Jedenfalls vermitteln der sozialdemokratische Bausenator und die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kapek auf der Pressekonferenz diesen Eindruck recht glaubhaft. Wobei "sich mögen" durchaus bedeuten kann: unterschiedlicher Meinung sein. Deutlich wird das an einem der größten Brocken, der noch vor "r2g" - so die oft gebrauchte Formel für das Bündnis - liegt: der Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik.

Hier sollte die große Verhandlungsrunde eigentlich schon am Freitagabend oder spätestens in der Nacht ein Paket schnüren, mit dem die Spitzenleute von SPD, Linken und Grünen leben und vor ihre Mitglieder treten können. Doch schon bei der Verkehrs-, der Umwelt und der Energiepolitik war der Klärungsbedarf so groß, dass der Bau-Block zu fortgeschrittener Stunde auf die nächste Woche geschoben wurde.

Neue Linie in der Verkehrspolitik

Andreas Geisel sieht darin aber weniger ein Problem als vielmehr den Ausdruck der Ernsthaftigkeit der Koalitionspartner in spe: "Wir verbrauchen Zeit nicht so sehr wegen Kontroversen, sondern es sind wichtige Entscheidung und die müssen fundiert getroffen werden." Tatsächlich kann Rot-Rot-Grün seit diesem Wochenende mit Ergebnissen aufwarten, die mehr als nur erahnen lassen, was sich die Noch-nicht-ganz-Koalition für Berlin und die nächsten fünf Jahre vorgenommen hat. Beim Radverkehr schwenkt Rot-Rot-Grün voll auf die Linie des Fahrradvolksentscheids ein. Kreuzungen werden sicherer für Radfahrer gemacht, Berlin wagt sich an kreuzungsfreie Radschnellwege heran und gesteht dem boomenden Verkehrssegment der Zweiräder deutlich mehr Platz zu. Das wird nicht jeden Autofahrer freuen. Da aber gleichzeitig neue Straßenbahnlinien und verbesserte Taktzeiten bei Bussen und Bahnen kommen, wird der ÖPNV als Alternative zum eigenen PKW zumindest in der Innenstadt attraktiver. Und die Entscheidung den Boulevard Unter den Linden nur noch für Fußgänger, Radfahrer, Busse, Taxis und Lieferwagen zu öffnen, zeigt an prominenter Stelle, wie Berlin sich verändern wird.

Dicke Brocken sind noch anzupacken