Kurz vor Abschluss der Koalitionsgespräche - Kritik an rot-rot-grünen Plänen für Berlin

14.11.16 | 16:32 Uhr

Rot-Rot-Grün will viel Geld in Berlin investieren und dafür auch Steuern erhöhen. Das stößt kurz vor Ende der Koalitionsgespräche auf viel Kritik. Von "veräppeln" und "versündigen" ist da die Rede und dass die Politik erst mal die Ausgabenseite in den Griff bekommen müsse.

Kurz vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen von SPD, Linken und Grünen in Berlin hat der Bund der Steuerzahler eindringlich vor Steuererhöhungen gewarnt. "Berlin nimmt seit Jahren Steuern in Rekordhöhe ein. Weitere Belastungen für die Bürger und Unternehmer sind das falsche Signal", erklärte Verbandschef Alexander Kraus am Montag. Die Berliner hätten ihren Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts bereits geleistet. Nun müsse die Politik "die Ausgabenseite" in den Griff bekommen, so Kraus.

Koalitionsvertrag soll bis Mittwoch stehen

SPD, Linke und Grüne wollen die Zweitwohnungssteuer anheben und sprechen auch über höhere Grunderwerbs-, Gewerbe- oder Grundsteuern, um den Spielraum für Investitionen zu erhöhen. Zudem soll eine noch zu gründende landeseigene Gesellschaft am Haushalt vorbei auch Kredite aufnehmen können. Entscheidungen dazu wie auch zu anderen noch offenen Fragen sollen in den abschließenden Verhandlungen fallen, die am Montag begannen. Bis spätestens Mittwoch wollen sich die Parteien, die seit knapp sechs Wochen über die Bildung des bundesweit ersten rot-rot-grünen Bündnisses unter SPD-Führung reden, auf einen Koalitionsvertrag verständigen. Dem Vernehmen nach summieren sich die angemeldeten Wünsche auf bis zu drei Milliarden Euro. Dem gegenüber stehen finanzielle Spielräume im Haushalt von 500 bis 700 Millionen Euro. In den Schlussrunden muss nun festgelegt werden, was finanzierbar ist und was im Zweifel keinen Eingang in den Koalitionsvertrag findet.

"Langer Wunschzettel an den Weihnachtsmann"

Die Berliner CDU monierte, Rot-Rot-Grün habe viel mehr Wünsche als Geld. Die Vorhaben seien nicht seriös mit den Finanzen der Hauptstadt in Einklang zu bringen, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Heiko Melzer. Die Abkehr von ausgeglichenen Haushalten sei zukunftsraubend und versündige sich am Spielraum künftiger Generationen. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski hielt den künftigen Koalitionären vor, die Bürger mit einem "langen Wunschzettel an den Weihnachtsmann" zu "veräppeln". "Doch was auf dem Papier steht, wird mangels Geld kaum Wirklichkeit werden. Und das ist auch gut so."

