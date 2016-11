300 Seiten fasst der Koalitionsvertrag, den Rot-Rot-Grün in Berlin vorgelegt hat. Unter den vereinbarten Zielen: viel Bekanntes. Interessanter ist, wie die drei Koalitionäre in spe dorthin kommen wollen. Die neues Ressortaufteilung lässt Gutes erhoffen - und auch die pragmatische Art mit der bisher verhandelt wurde. Von Jan Menzel

Interessanter ist dagegen wie Rot-Rot-Grün zu Werke gehen will, wie aus den Fehlern der Großen Koalition gelernt wurde. Stichwort klare Zuständigkeiten: Der Finanzsenator - und nur er - soll sich ums Personal kümmern und dem ausgezerrten öffentlichen Dienst eine Frischzellenkur verpassen. Der Innensenator - und nur er - darf die Verwaltung ins digitale Zeitalter führen, ohne dass ihm jemand dazwischen funkt. Und das Mammutressort Stadtentwicklung wird in die regierungsfreundlicheren Happen Umwelt/Verkehr und Bauen/Wohnen portioniert, während die vor fünf Jahren willkürlich auseinandergerissenen Bereiche Wissenschaft und Forschung fröhlich - und hoffentlich fruchtbar - Wiedervereinigung feiern.



Rot-Rot-Grün hat auch untereinander eine sinnvolle Arbeitsteilung gefunden. Wer, wenn nicht die Grünen, sollte sich um Umweltschutz und die Verkehrswende kümmern? Wer, wenn nicht die Linke, steht glaubwürdig für Sozialpolitik? Die SPD bekommt mit der Bildungspolitik ebenfalls, was ihr am Herzen liegt.