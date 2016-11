Der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag ist bei der Basis der Berliner Grünen auf große Zustimmung gestoßen. Mitglieder wie Abgeordnete hoben bei einem Kleinen Parteitag am Donnerstagabend jene Punkte hervor, die in ihren Augen die kräftige grüne Handschrift in der neuen Vereinbarung zeigten.

Kritik wurde nur am Selbstbewusstsein der Partei geübt. Jemand fragte, warum sich die Grünen außerhalb ihrer Kernbereiche Umwelt und Verkehr die Verantwortung für das Innenressort immer noch nicht zutrauten. Auch die Personalsuche für den Senat habe sich schwierig gestaltet, kritisierte der Abgeordnete Andreas Otto. Das müssten die Grünen noch lernen. Abgestimmt wird über den Koalitionsvertrag erst bei einem Parteitag am 3. Dezember.

Die Grünen hatten erst am Donnerstag ihren Vorschlag für das Ressort Umwelt/Verkehr nach tagelanger Suche vorgestellt. Das Amt soll die parteilose Direktorin bei der Naturschutzorganisation WWF Deutschland, Regine Günther, übernehmen. Andere Kandidaten aus den eigenen Reihen waren offenbar an internen Machtkämpfen zwischen Realos und Linken und der Frauenquote gescheitert.



Über die Besetzung des Ressorts Umwelt und Verkehr durch Regina Günther sagte die Vorsitzende des Berliner Landesverbandes der Grünen, Bettina Jarasch, am Donnerstagabend im rbb: "Wir sind stolz darauf, dass wir eine Frau gefunden haben, die auch aus der Zivilgesellschaft kommt." Zudem bringe sie als Politik-Beraterin auf Bundesebene im Bereich Umwelt und Elektromobilität gute Voraussetzung für das Ressort mit, so Jarasch. Günther selbst konnte wegen einer Erkrankung nicht am Kleinen Parteitag teilnehmen.



"Wir sind natürlich auch die Partei der Quoten", sagte die Grünen-Vorsitzende weiter. "Insofern sind wir auch froh, dass wir ein Senatsteam vorstellen können mit zwei Frauen und einem Mann."