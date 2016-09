Der Landesvorstand der Berliner Linken hat der Partei empfohlen, Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen aufzunehmen. Der Beschluss fiel mit drei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen, teilte ein Sprecher der Partei am Mittwoch mit. Am Freitag werden die Berliner Linken auf einem außerordentlichen Landesparteitag darüber entscheiden, sie der Empfehlung des Vorstands folgen.



Bei der SPD entscheidet der Landesvorstand voraussichtlich auch noch in diese Woche über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die Grünen haben für nächste Woche Mittwoch einen kleinen Parteitag einberufen. Wenn alle drei Parteien zustimmen, sollen am Donnerstag nächster Woche die Gespräche zu Regierungsbildung beginnen.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus erreichte die SPD 21,6 Prozent der Stimmen, die Linke 15,6 Prozent und die Grünen 15,2 Prozent. Das Wahlergebnis lässt keine Zweierkoalition mehr zu - nur ein Bündnis aus drei Parteien erreicht eine Mehrheit.