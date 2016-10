Kunst und Kultur for free – die rot-rot-grüne Koalition will den Berlinern einen kostenlosen Tag in den Museen der Hauptstadt ermöglichen. Beschließen kann die mögliche Regierung das aber nur für Museen, die auch Berlin gehören. Also keine Museumsinsel zum Nulltarif? Von Ute Schuhmacher

Ein kostenloser Tag in Berlins Museen. Das ist ein Ziel der möglichen neuen rot-rot-grünen Regierung in Berlin. Sie wollen damit mehr Berlinerinnen und Berliner in die Museen bekommen und möglichst auch noch für die Kunst und Kultur begeistern. Das hatten die drei Parteien am Wochenende bei ihren Koalitionsverhandlungen vereinbart.



Der kostenlose Tag für Berliner Museen bezieht sich zunächst einmal auf die Museen, die dem Land Berlin gehören - also zum Beispiel das Märkische Museum in Mitte, das Museumsdorf Düppel oder das Ephraim Palais. Die Museen der Museumsinsel, dem Kulturforum und verschiedene andere gehören zur Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Auf die hat das Land Berlin keinen direkten Zugriff.



Verhandeln will man aber auch mit der Stiftung. Der Präsident der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger seinerseits, findet die Idee großartig, weil sie die Menschen in die Museen bringen soll. Er ist deshalb sehr offen für Verhandlungen, sagt er, wenngleich die nicht einfach werden dürften. "Jegliche Veränderungen der Einnahmeregelung müssten mit dem Stiftungsrat abgestimmt werden, in dem der Bund, Berlin und die anderen 15 Bundesländer enthalten sind", erklärt Parzinger. Zudem müsse man unter dem Aspekt der Gleichberechtigung überlegen, was ist, wenn der Zugang für die Berliner umsonst ist und für andere nicht, gibt er zu Bedenken. "Aber im Prinzip finde ich die Richtung schon wichtig."