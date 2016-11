Die Berliner AfD-Fraktion hat einen neuen Fraktionsgeschäftsführer. Er heißt Andreas Einfinger und war bis vor kurzem CDU-Mitglied. Neuer Büroleiter von Fraktionschef Georg Pazderski wird Rainer Erkens. Diese Personalien wird die AfD am Freitag im Abgeordnetenhaus präsentieren.

Andreas Einfinger sorgte bereits mehrfach für Schlagzeilen. Zuletzt vor zwei Jahren, als er für die Brandenburger CDU in den Landtag wollte – und die ihn nicht auf ihrer Liste haben wollte. Der Grund: 2012 hatte die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Einfinger ermittelt, der damals im Reinickendorfer Rathaus arbeitete. Bei einer Versetzung soll er Akten behalten haben, so der Vorwurf. Mobbing, sagt dagegen Einfinger nach Angaben der AfD. Das Verfahren wurde eingestellt, bestätigte die Staatsanwaltschaft dem rbb.

Einfinger kennt die Berliner Verwaltung. In den 90er Jahren war er persönlicher Mitarbeiter von CDU-Gesundheitssenator Peter Luther. Auch damals stand sein Name in der Zeitung: Er dachte laut eines Berichts der Berliner Zeitung darüber nach, gegen seinen Arbeitgeber zu klagen. Wegen einer Umgruppierung in eine andere Gehaltsstufe hatte die Senatsverwaltung Geld zurückgefordert. Bis vor kurzem war Einfinger Mitglied der CDU. In die AfD ist er bisher nicht eingetreten.