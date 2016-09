Mit Kritik an SPD-Fraktionschef Rahed Saleh, der die Diskussion in einem Zeitungsartikel angeschoben hatte, hielt Geisel sich zurück. Es sei in Ordnung, dass sich ein Fraktionsvorsitzender angesichts der anstehenden Diskussionen zu Wort melde. Zudem habe Saleh dies auch selbstkritisch getan, da er ja seit fünf Jahren mit in der ersten Reihe der SPD stehe.

Geisel stellte sich demonstrativ hinter den Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Er sei in der Berliner SPD fest verankert und der beliebteste Politiker der Stadt. Er könne durchaus die anstehenden Diskussionen leiten und die Probleme der Stadt angehen, so der Stadtentwicklungssenator.

SPD-Fraktionschef Saleh hatte am Dienstag angesichts der schlechten Wahlergebnisse vor einem "Weiter so" in der Berliner SPD gewarnt. Die SPD befinde sich in einer "existenziellen Krise" und habe den Status als Volkspartei vielerorts verloren, schrieb Saleh in einem Zeitungsbeitrag. Vielmehr seien die Sozialdemokraten zu einer "Staatspartei" geworden, deren Repräsentanten abgehoben und weit weg von den Problemen der Menschen.